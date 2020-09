Mord an Mutter und Tochter: Vorwürfe zurückgewiesen

Mehr als ein halbes Jahr nach tödlichen Messerstichen gegen eine Mutter und ihre neun Jahre alte Tochter in Marzahn steht ein 32-Jähriger vor dem Landgericht. Laut Anklage soll er seine 38 Jahre alte Nachbarin aus Habgier getötet habe.

Der 32-Jährige, der wie die Opfer aus Afghanistan stammt, soll die Frau am 29. Februar 2020 gegen Mittag in ihrer im achten Stock gelegenen Wohnung attackiert haben - durch 37 Messerstiche in den Oberkörper und in den Hals, heißt es in der Anklage. Es sei ihm darum gegangen, «nach Geld und Wertgegenständen suchen zu können». Als die Tochter der Frau aus dem Kinderzimmer in den Wohnungsflur trat und Augenzeugin des Messerangriffs auf ihre Mutter wurde, habe er auch das Kind getötet.