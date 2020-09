Razzien zu Missbrauchsfall: Durchsuchung auch in Perleberg

Bei den bundesweiten Durchsuchungen rund um den Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hat die Polizei in Brandenburg eine Wohnung in Perleberg (Prignitz) durchsucht. Das bestätigte eine Sprecherin der Brandenburger Polizei am Mittwoch. Nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln waren bei der Durchsuchung am frühen Dienstagmorgen rund 30 Polizisten im Einsatz. Handys, Laptops und Datenträger seien sichergestellt worden. Bei dem Einsatz wurde der Tatverdächtige den Angaben nach leicht verletzt. Bundesweit waren 1000 Polizisten im Einsatz, mehr als 2000 Beweismittel wurden sichergestellt. Den Tatverdächtigen wird der Besitz und die Verbreitung kinderpornografischen Materials vorgeworfen.

© dpa