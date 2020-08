Prozess gegen Clanchef: Befragung von Bushido stagniert

Im Prozess gegen einen Clanchef und drei seiner Brüder ist die Zeugenvernehmung des Rappers Bushido ins Stocken geraten. Die Verteidiger des Clanchefs verlangten am Montag (31. August 2020) erneut vor Bushidos weiterer Aussage Einsicht in alle Vernehmungen, die der Musiker und dessen Ehefrau im Zusammenhang mit dem Hauptangeklagten Arafat A.-Ch. gemacht haben.

Ursprünglich sollte am inzwischen vierten Verhandlungstag am Berliner Landgericht die Befragung des Zeugen Bushido fortgesetzt werden. Bushido, mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, wurde wieder umringt von Personenschützern in den Gerichtssaal gebracht. Der 41-Jährige ist in dem Verfahren um versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue das mutmaßliche Opfer und auch Nebenkläger.