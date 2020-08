Mann mit Messer und Pfefferspray angegriffen

In Berlin-Kreuzberg ist ein Mann von zwei Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen und einem Messer verletzt worden. Die Männer sollen den 26-Jährigen in der Nacht auf Samstag in der Reichenberger Straße (Ecke Glogauer Straße) gegen 1.30 Uhr angesprochen haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Anschließend hätten sie das Reizgas versprüht und das Opfer mit einem Stich in den Bauch verletzt. Dann sei das Duo geflüchtet.

Den Angaben zufolge war die Verletzung nicht lebensbedrohlich, der 26-Jährige war am Samstagmorgen noch zur Beobachtung im Krankenhaus. Die Polizei konnte noch keine Angaben dazu machen, ob der Angriff ein Raubüberfall war oder einen anderen Hintergrund hatte.