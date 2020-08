Mordkommission ermittelt: Mann in Kanal gestoßen und tot

Ein Unbekannter soll in der Nacht zum Freitag einen Mann nach einem Streit am Landwehrkanal in Berlin-Charlottenburg ins Wasser gestoßen haben. Dieser wurde danach tot aus dem Wasser geborgen. Die Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, wie die Berliner Polizei mitteilte. Weitere Einzelheiten nannten die Ermittler nicht. Was sich genau am Einsteinufer abgespielt hatte, wer die Polizei rief oder wer das Opfer ist: Das alles war noch unklar. Es wurde noch versucht, den Mann wiederzubeleben - erfolglos.

