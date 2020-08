Frau soll Abstand ignoriert und 52-Jährige bespuckt haben

Das habe die 52-Jährige ausgesagt, teilte die Polizei am 21. August 2020 mit. Demnach hatte der Streit am Donnerstagnachmittag im Kassenbereich eines Ladens in der Wilmersdorfer Straße begonnen: Die 52-Jährige habe die Unbekannte aufgefordert, den notwendigen Abstand einzuhalten. Die Angesprochene sei aggressiv geworden. Vor dem Laden habe sie die 52-Jährige bespuckt und geschlagen. In einem nahe gelegenen U-Bahnhof habe sie ihr in die Haare gegriffen. Daraufhin sei die Unbekannte geflüchtet. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.