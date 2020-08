Helm: «Lückenlose Aufklärung» der Anschlagserie von Neukölln

Linke-Fraktionschefin Anne Helm hat eine «lückenlose Aufklärung» der rechtsextremen Anschlagserie in Berlin-Neukölln gefordert. Viele Menschen, die sich in dem Stadtbezirk gegen Rechts engagierten, müssten seit Jahren mit Nazi-Angriffen leben, sagte Helm am Donnerstag in einer Debatte im Abgeordnetenhaus. Seit Jahren gelinge es den Sicherheitsbehörden nicht, Täter ausfindig zu machen und vor Gericht zu stellen. Viele Opfer rechter Attacken und Morddrohungen - nicht nur in Neukölln, sondern auch anderswo - hätten das Vertrauen in den Rechtsstaat und die Sicherheitsbehörden verloren und teils sogar Angst vor Polizei.

Vorwürfe, Polizisten oder Staatsanwälte könnten mit Rechten kooperieren, müssten ausgeräumt werden, so Helm weiter. Deshalb unterstütze sie Pläne des Senats, eine externe Ermittlungskommission einzurichten. Nun komme es auf die Zusammensetzung an, auch bürgerschaftliche Strukturen müssten sich dort wiederfinden. Und: «Es müssen die richtigen Fragen gestellt werden.» Gleichzeitig erneuerte Helm ihre Forderung nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss.