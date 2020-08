Abgeordnetenhaus drängt auf Aufklärung der Anschlagserie

Nach Jahren voller Ermittlungspannen und ohne Festnahme von Tätern haben alle Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus eine rasche und lückenlose Aufklärung der rechtsextremen Anschlagserie in Berlin-Neukölln gefordert. Allerdings verwahrten sich die Opposition wie auch die SPD gegen Mutmaßungen von Linken und Grünen, dass es in Berlins Polizei oder Justiz rechte Tendenzen oder sogar Netzwerke gebe. Das sei nicht der Fall.

Linke-Fraktionschefin Anne Helm sagte, viele Opfer rechter Attacken und Morddrohungen - nicht nur in Neukölln, sondern auch anderswo - hätten das Vertrauen in den Rechtsstaat und die Sicherheitsbehörden verloren und teils sogar Angst vor Polizei. Viele Menschen, die sich in dem Stadtbezirk gegen Rechts engagierten, müssten seit Jahren mit Nazi-Angriffen leben. Seit Jahren gelinge es den Sicherheitsbehörden nicht, Täter ausfindig zu machen und vor Gericht zu stellen.