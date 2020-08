Verkehrsunfälle provoziert? Vier Angeklagte vor Gericht

Weil sie mit Taxis in 13 Fällen Verkehrsunfälle provoziert und Versicherungen betrogen haben sollen, kommen vier Männer am heutigen Donnerstag (9.15 Uhr) vor das Berliner Landgericht. Ein 56-Jähriger soll laut Ermittlungen die Unfälle als damaliger Chef in Auftrag gegeben haben. Ein bei ihm angestellter Taxifahrer habe die Zusammenstöße zwischen Dezember 2009 und August 2011 verursacht. Ein weiterer Angeklagter soll als Inhaber eines Sachverständigenbüros zu hohe Schadensberechnungen beigesteuert haben, die bei Versicherungen der Unfallgegner eingereicht worden seien. Einem 49-Jährigen wird vorgeworfen, falsche Reparaturrechnungen ausgestellt zu haben.

© dpa