Bei Anschlags-Crash Feuerwehrmann schwer verletzt

Bei dem mutmaßlichen islamistischen Anschlag auf der Berliner Stadtautobahn ist auch ein Feuerwehrmann schwer verletzt worden.

Der Kollege sei am Dienstagabend nach dem Dienst auf dem Nachhauseweg von den Zusammenstößen betroffen gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am 19. August 2020. Der Schwerverletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob er im Auto saß oder mit einem Motorrad fuhr, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Nach Informationen der «B.Z.» soll der Mann schwere Kopfverletzungen erlitten haben.