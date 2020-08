Mann liefert sich Rangelei mit Einbrecher in seiner Wohnung

Ein Mann hat in Berlin-Grunewald einen Einbrecher in seiner Wohnung ertappt und sich eine Rangelei mit diesem geliefert. Der 41-Jährige hörte in der Nacht zu Dienstag in der Koenigsallee merkwürdige Geräusche in seiner Wohnung in der ersten Etage, wie die Polizei mitteilte. Im Flur traf er auf einen Unbekannten, der sofort zu flüchten versuchte. Bei dem anschließenden Gerangel ging Fensterglas zu Bruch, auch verlor der Einbrecher einen Schuh. Anschließend sprang er vom etwa vier Meter hohen Balkon. Alarmierte Polizisten nahmen in der Nähe einen Mann mit nur einem Schuh fest. Der 41-Jährige und der 34 Jahre alte Verdächtige trugen Verletzungen von der Rangelei davon. Aus der Wohnung entwendet wurde offenbar nichts, hieß es.

