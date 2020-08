Eine Polizistin und ein Polizist sind in Kreuzberg bei einem Einsatz leicht verletzt worden.

Die Beamten wollten am späten Mittwochabend (12. August 2020) zwei Männer im Alter von 47 und 52 Jahren festnehmen, die zuvor in einem Restaurant in der Zossener Straße randaliert haben sollen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als die beiden alarmierten Beamten die Männer wenig später stellten, trat einer von ihnen der Polizistin gegen den Oberschenkel. Bei der Festnahme wurde ihr Kollege verletzt. Laut Polizei konnten die Verletzten ihren Dienst fortsetzen. Die angetrunkenen mutmaßlichen Randalierer wurden für eine Blutabnahme in Gewahrsam genommen.