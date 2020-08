Grünen-Fraktion: Bessere Maßnahmen gegen häusliche Gewalt

Die Berliner Grünen-Fraktion fordert vom Senat, mehr gegen häusliche Gewalt zu unternehmen. In der Hauptstadt gebe es jährlich mehr als 14 000 erfasste Fälle, die Dunkelziffer sei viel höher.

Während der Corona-Pandemie nehme besonders die Gewalt gegen Kinder noch zu, teilte die Fraktion am Mittwoch (12. August 2020) mit. In zwei Anträgen ans Abgeordnetenhaus fordert sie ein Childhood-Haus nach skandinavischem Vorbild. Dort werden Kinder und Jugendliche, die Opfer häuslicher Gewalt werden, medizinisch und psychologisch betreut. In Berlin könnte es nach den Vorstellungen der Grünen an der Kinderschutzambulanz der Charité am Virchow-Klinikum einen Platz finden. In dem Childhood-Haus könnten Untersuchungen, psychologische Hilfen, Erstbefragungen durch die Polizei und richterliche Video-Vernehmungen stattfinden.