23-Jähriger in Spandau getötet? Tatverdächtiger festgenommen

Nach dem Fund eines leblosen 23-Jährigen in Berlin-Spandau hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Er sei bereits am Freitagnachmittag wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts festgenommen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Haftrichter soll noch am Samstag entscheiden, ob ein Haftbefehl gegen den 20-Jährigen ergeht.

Der 23-jährige Mann war am Donnerstagabend von seinen Eltern leblos im eigenen Zimmer der gemeinsamen Wohnung im Brunsbütteler Damm gefunden worden. «Aufgrund der Verletzungen und der Auffindesituation besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes», teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. In dem Fall ermittele eine Mordkommission.

Um zu klären, wie der Mann zu Tode kam, sollte die Leiche noch am Freitagmittag obduziert werden. Am Samstagmittag war laut Polizeisprecherin noch kein Ergebnis bekannt. Es war offen, ob dieses noch am Wochenende bekanntgegeben wird.