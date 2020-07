Prenzlauer Berg: Mann schlägt Polizeibeamtin zu Boden

Ein Mann hat einer Polizistin in Prenzlauer Berg nach Polizeiangaben so hart ins Gesicht geschlagen, dass sie zu Boden ging. Der 37-Jährige war von der Beamtin und einem Kollegen am Donnerstagmittag (23. Juli 2020) in der Danziger Straße angesprochen worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

© dpa

Anschließend habe der Mann auch dem Beamten ins Gesicht geschlagen und beide getreten und geschlagen, sodass die Polizisten sich mit dem Einsatz von Pfefferspray wehrten. Ein 41 Jahre alter Zeuge habe die Polizisten schließlich dabei unterstützt, dem Tatverdächtigen Handfesseln anzulegen. Die Beamten hatten den 37-Jährigen demnach ursprünglich angesprochen, weil er im Verdacht stand, zuvor einen 32-Jährigen unvermittelt attackiert zu haben. Die Polizistin klagte anschließend über Übelkeit und Kopfschmerzen und musste ihren Dienst beenden.