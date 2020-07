«NSU 2.0»-Drohmails an Göring-Eckardt, Kipping und Chebli

Der Grünen-Politiker Volker Beck erhielt nach eigenen Angaben ebenfalls eine «NSU»-Drohmail. Sie beziehe sich auf frühere, gleichwohl nicht öffentliche Wohnanschriften, twitterte Beck. Der Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann soll am Wochenende bei einer Demo in Berlin die «Todesstrafe» für Beck gefordert haben. Mehrere Behörden ermitteln gegen Hildmann , der zuletzt auch als Gegner der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung in Erscheinung trat. Die Bezeichnung «NSU 2.0» bezieht sich auf die Terrorgruppe NSU («Nationalsozialistischer Untergrund»), die zwischen 2000 und 2007 in Deutschland zehn Menschen ermordete. Es handelte sich um acht türkischstämmige und einen griechischstämmigen Kleinunternehmer sowie eine Polizistin.