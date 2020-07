Angezündete Autos: Mutmaßlicher Brandstifter gefasst

Mehrere Autos und Mopeds waren in Flammen aufgegangen: Rund eine Woche nach dem Brand in einer offenen Garage in Britz ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Der polizeibekannte 32-Jährige sei am Freitag 17. Juli 2020) festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mit. «Zwischenzeitlich erließ ein Richter einen Haftbefehl, so dass der 32-Jährige am Samstag den Justizbehörden überstellt wurde», hieß es. Dem Verdächtigen wird demnach unter anderem die Tat in der Buschkrugallee Ecke Jahnstraße von vor einer Woche zur Last gelegt. In der Nacht zum 13. Juli brannten dort acht Autos und zwei Mopeds in einer offenen Garage. Die Feuerwehr rückte daraufhin zu einem Großeinsatz aus.