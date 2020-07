Polizei sucht mit Bildern nach Hoteldieben von Mitte

Die Polizei sucht mit Bildern zwei Männer, die gemeinsam mit einem Komplizen in ein Hotelzimmer in Mitte eingebrochen sein sollen.

Zuvor sollen sie am 14. März mit ihrem bereits namhaft gemachten Mittäter einem Mann in einer Bar die Geldbörse gestohlen haben. Danach sollen sie das Zimmer des Mannes in einem Hotel in der Köpenicker Straße geöffnet und ein Laptop sowie andere Gegenstände gestohlen haben. Nach dem Einbruch sollen sie zudem die Kreditkarte des Opfers zum Einkaufen genutzt haben.