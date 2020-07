Nach einer Woche: keine heiße Spur nach Tötung von Pfarrer

Rund eine Woche nach dem gewaltsamen Tod eines Pfarrers in Berlin gehen Ermittler rund zwei Dutzend Hinweisen aus der Bevölkerung nach. «Eine heiße Spur ist nicht dabei», sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage. Mit Stand Dienstagnachmittag seien 23 Hinweise bei der mit dem Fall betrauten Mordkommission eingegangen.

Der 77-jährige evangelische Pfarrer war am Samstag tot in seiner Wohnung in der Thomasiusstraße im Stadtteil Moabit entdeckt worden. Nachbarn hatten Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil sie ihn vermissten. Eine Obduktion bestätigte die erste Annahme, dass der Mann umgebracht wurde. Details dazu nannte die Polizei nicht - wie in solchen Fällen üblich.