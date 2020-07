Zwei Autos in Flammen: Mutmaßliche Brandstiftung

In Berlin haben in der Nacht auf Sonntag zwei Autos gebrannt, die Polizei geht jeweils von Brandstiftung durch Unbekannte aus. Gegen 23.45 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Görschstraße in Pankow Flammen an einem geparkten Pkw und alarmierte die Feuerwehr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, dennoch sei der Wagen schwer beschädigt worden.

In Marzahn entdeckten Passanten gegen 01.50 Uhr auf einem großen Parkplatz an der Mehrower Allee Flammen an einem älteren Auto. Den Angaben zufolge konnten alarmierte Feuerwehrleute einen Totalschaden des Wagens nicht verhindern.

In beiden Fällen wurden keine Menschen verletzt, ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt. In Berlin werden nachts immer wieder Autos angezündet.