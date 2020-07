Neue Hinweise zu zwei Gewaltverbrechen in Berlin

Bei der Berliner Polizei sind nach der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...» mehrere neue Hinweise zu zwei Gewaltverbrechen in der Hauptstadt eingegangen. Den Informationen werde gründlich nachgegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. «Wir hoffen, dass noch Weiteres kommt».

Die Polizei ermittelt seit dem 18. März 2019 zu dem gewaltsamen Tod eines 26-Jährigen aus Litauen, der seit Jahren in Berlin lebte und heiraten wollte. Er wurde am 18. März 2019 in der Nähe des Alexanderplatzes erstochen. Gesucht wird nach zwei Männern. In der Sendung sagte eine Ermittlerin am Mittwochabend, der Fall habe wahrscheinlich mit Organisierter Kriminalität zu tun. Vermutlich habe sich der junge Mann an Tschetschenen gewandt, um Geldschulden für seinen Vater einzutreiben.