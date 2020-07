Sexuelle Übergriffe auf junge Mädchen: Fast drei Jahre Haft

Ein 60-Jähriger ist rund vier Monate nach einem sexuellen Übergriff auf eine neunjährige Schülerin auf ihrem Heimweg in Berlin-Hellersdorf zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Er habe das ihm fremde Mädchen auf der Straße angesprochen, geküsst und im Intimbereich angefasst, hieß es am Mittwoch im Urteil des Landgerichts. Zudem habe er im April 2013 eine damals Neunjährige in zwei Fällen sexuell missbraucht.

Die Eltern des letzten Opfers hatten einen Tag nach der Tat für die Festnahme des Angeklagten gesorgt. Er habe sich in der Nähe ihres Wohnhauses aufgehalten, sagte die Mutter des Mädchens im Prozess. Ihre Tochter habe ihn als Täter wiedererkannt.

Der Angeklagte, der ein pauschales Geständnis abgelegt hatte, wurde nun gegen Auflagen von weiterer Untersuchungshaft verschont. Das Gericht untersagte ihm unter anderem jeglichen Kontakt zu Kindern. Zudem wurde der 60-Jährige angewiesen, sich unverzüglich in eine Therapie zu begeben. Das Urteil entsprach im Wesentlichen dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Das letzte Opfer kam von der Schule, als es auf einem Supermarkt-Parkplatz von dem Angeklagten angesprochen wurde. Er habe die Schülerin dann auf ihrem Weg begleitet, so die Anklage. Als er einen Kuss verlangte, habe das Kind dies deutlich abgelehnt. Daraufhin habe er die Neunjährige an den Schultern gegriffen, sie auf den Mund geküsst und im Intimbereich angefasst. Ähnlich habe er vor rund sieben Jahren eine Tochter von Bekannten sexuell missbraucht.