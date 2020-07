Mann schubst Frau aus der S-Bahn

In einer Berliner S-Bahn hat ein Mann eine junge Frau aus dem Waggon geschubst und verletzt. Tatverdächtig ist ein 22-Jähriger, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Er wurde durch Zeugenhinweise identifiziert. Der Mann habe die Frau am Montagnachmittag zunächst im Zug bedroht und dann beim Aussteigen aus dem Waggon geschubst. Am Bahnsteig ging er sie nach Angaben der Polizei auch körperlich an und entfernte sich dann vom Tatort.

Der Hintergrund für den Angriff in der S75 war zunächst unklar. Der Mann muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. In den sozialen Netzwerken sorgte ein Video der Tat für Empörung.