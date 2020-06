Rechtsmediziner im Weizsäcker-Prozess: «Mit massiver Wucht»

Es sei ungewöhnlich, dass ein einzelner Stich so heftig geführt werde, erklärte der Rechtsmediziner Michael Tsokos von der Charité am Dienstag (30. Juni 2020) vor dem Landgericht der Hauptstadt. Fritz von Weizsäcker, Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, wurde am 19. November 2019 gegen Ende eines Vortrages in der Schlossparkklinik durch einen Stich in den Hals getötet. Es habe keine Chance gegeben, die Blutung zu stillen, so der Rechtsmediziner am fünften Verhandlungstag.