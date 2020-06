Mutmaßlicher Supermarkt-Räuber wird festgenommen

Ein Mann soll in Berlin-Mitte eine Kassiererin mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Der 62-Jährige soll am Samstagabend in dem Supermarkt in der Karl-Liebknecht-Straße erschienen sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er soll die 22-Jährige mit einem Messer bedroht und Geld aus der Kasse gefordert haben. Die Frau rief um Hilfe. Der Mann flüchtete ohne Beute. Die alarmierten Beamten nahmen ihn auf dem Parkplatz fest. Eine Alkoholkontrolle ergab 1,8 Promille.

© dpa