Mann rassistisch beleidigt: Staatsschutz ermittelt

Ein Mann ist von zwei Unbekannten in Berlin-Köpenick rassistisch beleidigt und per Auto verfolgt worden. Die beiden Männer sollen den 29-Jährigen aufgrund seiner Hautfarbe am Samstagmorgen an einer Tankstelle an der Friedrichshagener Straße bepöbelt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend sollen sie den Mann per Auto verfolgt haben. Er fuhr daraufhin zur Polizei und stellte Anzeige gegen sie. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.