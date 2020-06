Mangelnde Soforthilfe-Kontrolle: IBB weist Vorwurf zurück

Die Investitionsbank Berlin (IBB) wehrt sich gegen Vorwürfe, es Betrügern durch unzureichende und schnelle Prüfungen von Soforthilfe-Anträgen in der Krise leicht gemacht zu haben. Insgesamt habe sie mehr als 50 000 auffällige Anträge manuell geprüft und rund die Hälfte davon abgelehnt, teilte ein Sprecher am Freitag auf Anfrage mit. Das entspreche einer Quote von rund zwölf Prozent aller ausgezahlten Anträge. «Diese Quoten sind nach unseren Informationen vergleichbar mit denen in anderen Ländern», hieß es.

Bei der Berliner Staatsanwaltschaft haben sich laut eigener Aussage inzwischen rund 660 Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts bei Corona-Soforthilfen angesammelt. In nur wenigen zurückliegenden Tagen seien allein etwa 160 neue Verfahren hinzugekommen, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde am Donnerstagabend der Deutschen-Presse-Agentur. Ein weiterer Anstieg werde erwartet.

Nach einem Bericht des ARD-Magazins «Kontraste» werden bei der Polizei noch knapp 880 Fälle wegen mutmaßlichen Subventionsbetrugs bearbeitet. Diese könnten dann ebenfalls auf die Staatsanwaltschaft zukommen. Täglich laufen dem Bericht zufolge etwa 20 neue Fälle auf.

Auf Basis des Berichts machte vor allem die Berliner CDU am Freitag die Vergabepraxis des Senats für die Betrufsfälle verantwortlich. «Während der Mittelstand und die Berliner Hotellerie weiter auf dringend benötigte Hilfen warten, hat der Berliner Senat Betrügern Tür und Tor geöffnet und womöglich einen wirtschaftlichen Schaden in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro verursacht», teilte der CDU-Landesvorsitzende, Kai Wegner, am Freitag mit.

Die IBB, die für die Auszahlung der Soforthilfen des Senats zuständig ist, wies das zurück: «Auch in Ländern mit vermeintlich intensiveren Prüfungen gibt es Betrugsfälle.» Die überwiegende Mehrheit der Hilfen sei indes korrekt beantragt worden.