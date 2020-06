Mediziner von Weizsäcker erstochen: Weitere Prozesszeugen

Der Prozess um den gewaltsamen Tod des Berliner Mediziners Fritz von Weizsäcker wird heute am Landgericht in der Hauptstadt fortgesetzt. Weitere Zeugen werden erwartet, laut Gericht sind sieben geladen.

Der jüngste Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker wurde am 19. November 2019 durch einen Stich in den Hals gegen Ende eines Vortrages in der Schlossparkklinik Berlin getötet. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen hervorgerufen.

Angeklagt ist ein 57-Jähriger aus Andernach in Rheinland-Pfalz, dem Mord an dem 59-Jährigen sowie versuchter Mord an einem Polizisten zur Last gelegt werden. Der heute 34 Jahre alte Beamte wollte den Angreifer - nach eigener Aussage vor Gericht - stoppen und war demnach direkt dazwischen gegangen. Er habe in die Messerklinge gegriffen und den «ungebremst aggressiven» Mann am Boden überwältigt. Der Beamte war privat zu dem Vortrag gekommen.