Handtaschenräuber tritt auf am Boden liegende 84-Jährige ein

Ein Mann soll in Prenzlauer Berg eine 84 Jahre alte Frau bei einem Handtaschenraub angegriffen und schwer verletzt haben. Der 32-Jährige soll der Frau mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gegen die Beine getreten haben, als sie ihre Handtasche nicht loslassen wollte. Das berichtete die Polizei am Freitag. Die Frau fiel wegen der Attacken zu Boden, der Räuber soll weiter auf sie eingetreten haben, bis sie ihrer Tasche losließ. Die Bestohlene erlitt schwere Kopf- und Beinverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Räuber flüchtete und wurde wenig später nahe der Überfallstelle festgenommen. Er steht in Verdacht, vor dem Raub am Freitagmorgen die Scheibe einer Straßenbahn eingeschlagen zu haben.

