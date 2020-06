Ex-Senator für Präventionsregister bei sexuellem Missbrauch

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann hat zum besseren Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch ein neues Instrument vorgeschlagen: «Wir sollten im Bundeszentralregister eine neue Kategorie einführen, die wir Präventionsregister nennen könnten», sagte der frühere Justizsenator dem in Berlin erscheinenden «Tagesspiegel» (Donnerstag). «Wer wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt ist, sollte nicht wie gegenwärtig manchmal schon nach fünf Jahren, sondern erst nach mehr als zehn Jahren aus dem Bundeszentralregister gestrichen werden.»

Die aktuell geltende Frist von fünf Jahren für eine Streichung der Vorstrafen im Bundeszentralregister, in dem unter anderem strafgerichtliche Verurteilungen und Entscheidungen von Verwaltungsbehörden eingetragen werden, nannte Heilmann «eine echte Gefahr für Kinder». Damit werde es Tätern erleichtert, schon nach wenigen Jahren wieder in die Nähe von Kindern zu gelangen, etwa in Sportvereinen, Kindergärten oder Pflegeeinrichtungen.