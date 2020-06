Gestohlene Orden aus Gedächtniskirche ausgebuddelt

In die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche nahe dem Bahnhof Zoo war in der Nacht vom 9. zum 10. Februar eingedrungen worden. Der Küster hatte das am nächsten Morgen festgestellt und die Polizei alarmiert. Nach damaligen Angaben der Polizei wurde auch aus mehreren Opferstöcken und einer Kasse Geld gestohlen. Die Orden, ein Jubiläumsabzeichen, eine Medaille und die Münzen verschwanden aus einer aufgebrochenen Vitrine.