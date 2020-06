Geldautomaten manipuliert und geplündert: 4,5 Jahre Haft

Für eine Serie von Angriffen auf Geldautomaten mit Schadsoftware ist ein 39-Jähriger zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Mit der sogenannten Jackpotting-Methode hätten der Angeklagte und mehrere Mittäter in Berlin und anderen Städten rund 628 000 Euro erbeutet, begründete das Landgericht der Hauptstadt am Mittwoch (10. Juni 2020).

Täter übernahmen Kontrolle über Auszahlungsfunktion der Automaten

Das Gericht ordnete zudem die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 628 230 Euro an. Der 39-Jährige sowie drei bereits verurteilte Mittäter sollen sich laut Ermittlungen spätestens Anfang Oktober 2018 zusammengeschlossen haben, um in wechselnder Tatbeteiligung Geldautomaten zu plündern. Über den USB-Port seien dabei Automaten mit Schadsoftware manipuliert worden, um die Kontrolle über die Auszahlungsfunktion der Geräte zu übernehmen - dies ist als Jackpotting-Methode bekannt. In 25 Fällen sei Geld erbeutet worden. Elf weitere Angriffe seien gescheitert.