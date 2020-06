Polizist soll Informationen verraten haben: Weiter im Dienst

Ein Berliner Polizist, der interne Informationen zum islamistischen Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt an Parteifreunde von der AfD verraten haben soll, ist weiter im Dienst. Über mögliche Konsequenzen werde erst nach Abschluss der Strafermittlungen entschieden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das disziplinarrechtliche Verfahren bei der Polizei gegen den Beamten ruhe bis dahin. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Polizeihauptkommissar wegen des Verdachts auf Verrat von Dienstgeheimnissen.

Benjamin Jendro, Sprecher der Polizeigewerkschaft (GdP), sagte der dpa, es sei richtig, bei schwerwiegenden Vorwürfen Maßnahmen zu ergreifen. Es gelte aber auch für Polizistinnen und Polizisten die Unschuldsvermutung. Die Ermittlungen müssten abgewartet werden. «Eines aber muss klar sein. In der Berliner Polizei ist weder Platz für Rechtsextremisten noch Personen, die mit ihnen gemeinsame Sache machen.»

Nach einem Bericht des ARD-Politikmagazins «Kontraste» und des NDR soll der Polizist Mitglied der AfD sein und in einer Chatgruppe Parteimitgliedern interne Informationen zu dem Terroranschlag im Dezember 2016 mitgeteilt haben - ein erstes Mal bereits 90 Minuten nach dem Anschlag. Am nächsten Tag soll er Ergebnisse zur Untersuchung des Lastwagens verschickt haben, mit dem der Täter in den Weihnachtsmarkt gefahren war.