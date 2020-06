31-jährige Frau getötet: Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Eine 31-jährige Frau ist in Berlin-Prenzlauer Berg getötet worden. Die Polizei nahm einen 33-jährigen Mann als mutmaßlichen Täter fest, wie am Freitag von der Staatsanwaltschaft mitgeteilt wurde. Die Leiche der Frau wurde am Donnerstagnachmittag in ihrer Wohnung in der Hanns-Eisler-Straße gefunden. Der Mann stehe unter dringendem Verdacht des Totschlags. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl ausgestellt. Er kam in Untersuchungshaft.

© dpa

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr