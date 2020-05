Polizei nimmt mutmaßliche Dealer fest

Drei Kilo Amphetamine, Cannabis, Kokain und Ecstasy sowie 450 Packungen Potenzmittel: Nach diesem Fund hat die Polizei in Berlin-Charlottenburg zwei Verdächtige festgenommen. Ein 43-Jähriger und seine Begleiterin sollen mit Drogen gehandelt haben, wie die Polizei mitteilte. Sie sollten demnach einem Haftrichter vorgeführt werden. Auf die Spur der beiden kamen Polizisten, als sie in der Nacht zum Freitag in der Rückertstraße ein Auto mit angelehnter Fahrertür, offenen Seitenfenstern und eingeschaltetem Navigationsgerät ohne Insassen vorfanden. Im Inneren seien Drogen entdeckt worden. Mit einem Durchsuchungsbeschluss nahmen sich die Beamten den Wagen und die Wohnung des Mannes vor, nachdem dieser mit der Frau zum Auto zurückgekommen war. Auch der Wagen wurde beschlagnahmt.

© dpa

© Berliner Sparkasse Roman Herzog Preis Die Berliner Sparkasse ehrt Berlinerinnen und Berliner, die sich für die Gesellschaft der Stadt engagieren. Jetzt bewerben! mehr