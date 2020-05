Zeuge beobachtet versuchten Autodiebstahl

Zwei 35 und 37 Jahre alte Männer sind laut Polizei nach einem versuchten Autodiebstahl in Berlin-Halensee festgenommen worden. Ein Zeuge beobachtete demnach den 35-Jährigen am Dienstagnachmittag dabei, wie dieser in der Straße Am Güterbahnhof Halensee die Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeugs einschlug. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 37-jährige mutmaßliche Komplize habe Schmiere gestanden. Beide wurden festgenommen.

© dpa

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr