Polizei kontrolliert auch an Himmelfahrt Corona-Verordnung

Ausflugslokale, Parks und Badeseen würden im Rahmen der üblichen Streife überprüft, sagte Sprecher Michael Gassen am Dienstag (19. Mai 2020). An Himmelfahrtstag, der traditionell als «Vatertag» oder «Herrentag» begangen wird, komme erschwerend hinzu, «dass der ein oder andere lockerer wird» und es mit den Abstandsregeln womöglich nicht mehr so genau nimmt. «Wir appellieren an die Vernunft und die Verantwortung der Menschen für sich selbst und andere», sagte Gassen. Wie viele Beamte zusätzlich eingesetzt werden, sagte er noch nicht.