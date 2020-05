Kindesmissbrauch in Angelverein: Prozess startet neu

Der Prozess gegen einen 50-Jährigen, der über Jahre hinweg Kinder in einem Berliner Angelverein sexuell missbraucht haben soll, wird am Dienstag (9.15 Uhr) am Landgericht neu gestartet. Dem damaligen Jugendwart werden mehr als 350 Übergriffe zwischen Sommer 2012 und Oktober 2019 zur Last gelegt. In einem Wohnwagen, auf einem Boot und im Bettenhaus des Angel-Vereins soll sich der Ehrenamtliche immer wieder an ihm anvertraute Jungen vergangen haben. Betroffen seien sieben Minderjährige. Die zunächst im April 2020 begonnene Hauptverhandlung war nach rund Wochen wegen Erkrankung eines Richters ausgesetzt worden. Für den neuen Prozess sind zehn Tage vorgesehen.

© dpa

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr