Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Neukölln attackiert

Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes Neukölln sind beim Vorgehen gegen einen Falschparker an der Sonnenallee von mehreren Menschen attackiert worden. Sie wurden bei dem Vorfall am Sonntagnachmittag teils aus Gruppen heraus beschimpft, bedrängt, bespuckt, mit einer Flasche und einem Stein beworfen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zudem wurde das Fahrzeug des Ordnungsamtes den Angaben zufolge mit Bauschutt beworfen und beschädigt. Die Polizei entsandte bis zu 50 Einsatzkräfte zum Tatort, um gegen die Angreifer vorzugehen, Personalien von Anwesenden zu überprüfen und die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Gegen drei junge Männer als mutmaßlich Beteiligte wird nun strafrechtlich ermittelt. Die beiden Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Alter von 32 und 38 Jahren blieben unverletzt.

