Polizei stoppt Drogen-Taxi: Haftbefehl gegen Fahrer

Die Polizei hat in Berlin-Schöneberg ein Drogen-Taxi gestoppt. Die Beamten fanden in dem BMW in der Nacht zu Samstag 40 Mikroreagenzgefäße mit Kokain und einen vierstelligen Geldbetrag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 27 Jahre alte Fahrer, der vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Angeordnet hatte die Durchsuchung des Wagens die Staatsanwaltschaft.

© dpa

Laut der Polizei beobachteten die Fahnder, wie ein 23-Jähriger in der Eisenacher Straße in den BMW stieg. Als er an der Motzstraße ausstieg kontrollierten sie ihn und fanden bei ihm eines der Reagenzgefäße mit mutmaßlichen Drogen darin. Kurz darauf überprüften die Polizisten den BMW. Der 23-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

© Berliner Sparkasse Roman Herzog Preis Die Berliner Sparkasse ehrt Berlinerinnen und Berliner, die sich für die Gesellschaft der Stadt engagieren. Jetzt bewerben! mehr