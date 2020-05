Frau rassistisch beleidigt: Polizei sucht nach Täter

Der Polizeiliche Staatsschutz sucht nach einem Mann, der in Berlin-Friedrichshain eine Frau rassistisch beleidigt haben soll. Der Unbekannte und die 28-Jährige waren am Donnerstagnachmittag auf dem Gehweg in der Friedenstraße (Ecke Koppenstraße) in einen Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Frau beleidigte der Mann sie dabei mehrfach rassistisch. Der mutmaßliche Täter sei in Begleitung von zwei weiteren Männern gewesen, die die Frau ausgelacht und den Täter somit zum Weitermachen animiert haben sollen.

© dpa

© Berliner Sparkasse Roman Herzog Preis Die Berliner Sparkasse ehrt Berlinerinnen und Berliner, die sich für die Gesellschaft der Stadt engagieren. Jetzt bewerben! mehr