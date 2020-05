Raser sollen illegales Rennen veranstaltet haben

Zwei Männer werden verdächtigt, auf der Autobahn 113 ein illegales Rennen gefahren zu sein.

Die Polizei beschlagnahmte die Führerscheine und Fahrzeuge der Männer im Alter von 28 und 31 Jahren, wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen (13. Mai 2020) sagte. Demnach hatten Zivilkräfte die Raser auf der Autobahn in Berlin zunächst im Rückspiegel entdeckt. Deutlich zu schnell seien sie an den Polizisten vorbeigefahren. Die Beamten hätten die Männer dann an der Ausfahrt Stubenrauchstraße angehalten. Nach Angaben der Sprecherin wurden sie nicht festgenommen - sie mussten allerdings zu Fuß weitergehen. Gegen sie werde nun wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen ermittelt.