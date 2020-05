Mann mit Holzknüppel attackiert und schwer verletzt

Ein 43 Jahre alter Mann ist in Berlin-Mitte mit einem Holzknüppel angegriffen und schwer verletzt worden. Ein 26-Jähriger soll auf den Mann am Montagabend an der Kreuzung Alexanderstraße/Ecke Holzmarktstraße mehrmals eingeschlagen haben, bis dieser zu Boden ging, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beamte konnten den mutmaßlichen Täter noch vor Ort festnehmen. Der Angegriffene erlitt einen offenen Schienbeinbruch sowie eine blutende Platzwunde am Kopf. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

© dpa

