Mordkommission ermittelt nach Leichenfund in Prenzlauer Berg

Die Berliner Polizei hat am Sonntagnachmittag in Prenzlauer Berg eine tote Frau in einer Wohnung gefunden. Die Beamten gehen wegen der «Umstände des Auffindens» von einem Tötungsdelikt aus, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich bei der Toten um die 31-jährige Mieterin der Wohnung in der Hanns-Eisler-Straße. Weitere Angaben zur Tat machte die Polizei zunächst nicht.

© dpa

