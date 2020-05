Betrug bei Corona-Hilfen: Polizeirazzia in salafistischer Szene

Wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs bei Corona-Soforthilfen sind in Berlin mehrere Objekte in der salafistischen Szene durchsucht worden.

Rund hundert Beamte des polizeilichen Staatsschutzes durchsuchten am Morgen des 07. Mai 2020 Wohnungen und Autos von fünf Tatverdächtigen, die der salafistischen Szene zugerechnet werden, wie die Polizei bei Twitter mitteilte. «Die Beschuldigten sind verdächtig, betrügerisch «Corona-Soforthilfen» bei der IBB beantragt und erhalten zu haben», so die Polizei. «Wir konnten diverse Beweismittel sicherstellen - darunter auch Gelder - sowie eine Person festnehmen», hieß es weiter.

Am Mittwochabend waren nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft die Räume einer nicht mehr als Gotteshaus genutzten Moschee durchsucht worden, die in der Vergangenheit den Angaben zufolge in Verfassungsschutzberichten als Treffpunkt für Islamisten genannt wurde.