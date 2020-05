Polizei löst Dachparty in Kreuzberg auf und findet Drogen

Die Berliner Polizei hat in Kreuzberg eine Dachparty aufgelöst und ist dabei auf Drogen gestoßen.

Die Beamten fanden sie im Rucksack eines 25-Jährigen, der von der Feier flüchten wollte, wie die Beamten auf Twitter und in einer Mitteilung am Montag (04. Mai 2020) schrieben. Demnach feierten elf Menschen am Sonntag auf der Dachterrasse am Planufer. Es wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz und das Betäubungsmittelgesetz erstattet.