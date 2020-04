Polizei registriert 22 Verstöße gegen Corona-Verordnung

Die Berliner Polizei hat stadtweit am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag (30. April 2020) die Einhaltung der Corona-Verordnung kontrolliert.

Laut Polizei wurden seit dem 14. März 2535 Objekte sowie 13 246 Menschen im Freien überprüft. Die Bilanz: 1273 Straftaten und 2546 Ordnungswidrigkeiten; in 899 Fällen wurde die Schließung von Objekten angeordnet.

Wer in Berlin gegen die Ausgangsbeschränkungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus verstößt, muss nach dem neuen Bußgeldkatalog bis zu 500 Euro zahlen. mehr

© dpa

Viele Berliner sind in der Corona-Krise auf die eigenen vier Wände zurückgeworfen. Kinder müssen betreut oder das Homeoffice organisiert werden. Das zerrt bei so manchem an den Nerven. Wann muss die Polizei eingreifen? mehr