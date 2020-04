Mehr Notrufe, aufmerksame Nachbarn und Befürchtungen

Die Polizei hat seit Jahresbeginn rund 4270 Anzeigen zu häuslicher Gewalt in Berlin registriert (bis 19. April).

Das waren 210 mehr Vorfälle als im Vergleichszeitraum 2019, wie die Polizei mitteilte. Seit den Kontaktbeschränkungen Mitte März wegen der Corona-Krise wurden rund 1380 Gewaltvorfälle in Familien angezeigt, im gleichen Zeitraum des Vorjahres (12. bis 19. Kalenderwoche) waren es 46 Fälle weniger. Ob der leichte Anstieg auf die Einschränkungen zurückgehen, könne noch nicht gesagt werden, so ein Polizeisprecher.

Mehr Notrufe wegen Gewalt in Familien

Indes gehen aber verstärkt Notrufe wegen Gewalt in Familien bei der Polizei ein. Wurden in den ersten 16 Wochen des Jahres 2019 knapp 3460 solcher Anrufe angenommen, waren es im gleichen Zeitraum dieses Jahres rund 4100, wie ein Sprecher mitteilte. Besonders deutlich sei der Anstieg seit Mitte März mit wöchentlich mehr als 300 solcher Anrufe. Vom 16. März bis 19. April rückten Polizisten zu 1580 Einsätzen wegen Gewaltverdachts in Familien aus.