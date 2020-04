Maskierte wollten Geldautomaten aufbrechen

Zwei maskierte Männer haben am Freitagmorgen in der Wollankstraße in Berlin-Gesundbrunnen versucht, einen Geldautomaten aufzubrechen. Als einer der Männer bemerkte, dass ein Passant Fotos machte, soll einer der beiden Maskierten den Zeugen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchten die beiden mit einem Auto in Richtung Soldiner Straße.

