Betrunkener schießt aus Wohnung und brüllt Nazi-Parolen

In Spandau hat ein betrunkener Mann Polizeibeamte bedroht und nationalsozialistische Parolen gerufen, nachdem er zuvor aus seiner Wohnung geschossen haben soll.

Zeugen hörten am Donnerstagabend (23. April 2020) einen Schuss in dem Mehrfamilienhaus am Cosmarweg und riefen die Einsatzkräfte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In der Wohnung des 40-Jährigen hätten Beamte dann das Magazin einer Schusswaffe und Patronenhülsen entdeckt.